إنفوجراف.. معركة سد النهضة.. الرئيس السيسى يتحدث لوسائل الإعلام العالمية

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بممثلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، خلال مؤتمر صحفى، تطرق إلى عدة موضوعات منها أزمة تعويم السفينة الجانحة وقضية سد النهضة ومشروع تطوير القرى وتطوير السكة الحديد.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الرئيس خلال المؤتمر:- يذكر أن المؤتمر الصحفى، عقد على متن سفينة بقناة السويس، لإعطاء رسالة للعالم بأن قناة السويس تعمل بشكل طبيعى بعد إنهاء أزمة السفينة الجانحة.

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