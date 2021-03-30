سعفان ومحافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يزرعون أشجار الزيتون

جدة - نرمين السيد - شارك وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، فى إطار جولاته الميدانية للمحافظات ومحافظ الشرقية، ممدوح غراب، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بزرع أشجار الزيتون داخل مقر الجامعة، فضلا عن زراعة أشجار الزيتون فى منطقة وادى الملاك ضمن مبادرة "هنجملها".





جاء ذلك بمشاركة ياسمين فريد خميس رئيس مجموعة شركات النساجون الشرقيون، وذلك على هامش زيارة الوزير لمحافظة الشرقية لتسليم وثائق التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة من عمال الزراعة. وقال الوزير فى بيان صحفى: إن المبادرة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، مما له أثر بالغ على تحسين البيئة ونشر نوع من أنواع الطاقة الإيجابية بين الناس، مشجعا الشباب المشاركين فى هذه المبادرة على الاستمرار.

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