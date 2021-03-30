فيديو.. السيسى تعليقا على إطلاق إحدى السفن الصافرات: «إحنا فرحانين بردو»

جدة - نرمين السيد - يذكر أن السيسى، قطع حديثه أكثر من مرة خلال مؤتمر صحفى مع عدد من ممثلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، من على متن إحدى السفن بقناة السويس، اليوم الثلاثاء، بسبب صوت صافرات الفرحة التى أطلقتها السفن العابرة القناة.

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