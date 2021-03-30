وزير القوي العاملة يتفقد محطة تصدير الحاصلات الزراعية بوادي الملاك بالشرقية

تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، وياسمين فريد خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات النساجون الشرقيون ، محطة تصدير الحاصلات الزراعيه بمنطقة وادي الملاك بمحافظة الشرقية ، في إطار الزيارات الميدانية للوزير للمحافظات ، وذلك لتسليم وثائق التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة.
واستمع الوزير لشرح تفصيلي عن مراحل الإنتاج والتصدير بالمحطة، مشيدا بالالية التي تعمل بها المحطة، بكفاءة أداء العاملين بها.
واطمأن الوزير على تطبيق كافه الإجراءات الاحترازية، فضلا عن أوضاع العمال داخل المصنع، وذلك بحضور مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالشرقيه، وأحمد عبد الهادي وكيل المديريه، وأسر حمدي رئيس مجلس إدارة مجموعة الشرقيون وعددا من قيادات المجموعة.
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