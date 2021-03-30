شركة مصرية تنفذ أضخم مشروع طبى في دولة غانا

انتهت شركة "ايروجيت انفست" من تسليم ٩ مستشفيات حكومية بدولة غانا بتكلفه إجمالية ٧٨٩ مليون دولار ، وكانت شركة إيروجيت إنفست " وهي شركة مساهمة مصرية قد قامت من خلال مهندسين مصريين بتحقيق هذا الانجاز خلال فترة وجيزة

وقال دكتور سعيد دراز رئيس مجلس الإدارة، ان الشركة قد حققت التزاما كبيرا ببنود التعاقد مع الحكومة في غانا وهذا كان سببا رئيسيا في خلق الثقة في أعمال الشركة خلال الفترة الماضية ، وقد تسلمت حكومة غانا ممثلة في وزارة الصحة كافة الاعمال التي تم إسنادها الي شركة إيروجيت إنفست مما كان له أثرا بالغا إيجابيا في كافة الاعمال التي تقوم بها الشركة في غانا.

وأضاف دراز، أن الشركة حصلت علي المرحلة الثانية لتنفيذ عدد اربع مستشفيات لحكومة غانا بطاقة استيعابية 1150 سرير ، ومستشفى أخر جامعي ٦٥٠ سرير ، بتكلفة إجمالية 846 مليون دولار

جدير بالذكر أن " ايروجيت انفست" كانت قد اعتمدت علي المهندسين المصريين في كافة أعمال التنفيذ والإشراف، وحسب دراز رئيس ان هذه المستشفيات في عدة مدن بدولة غانا ولصالح حكومة غانا، وان ما حققتة الشركة بمثابة شهادة نجاح لكل أعمالها وهذا ما ساهم في خلق الثقة من الحكومة الغانية في أعمالها وان المواصفات المتفق عليها قد تحققت حسب شروط التعاقد