صــندوق مصــر الســیادي یكتتب للاســتثمار في صــندوق التعلیم المصــري التابع للمجموعـة المـالیـة...

أعلن كل من صندوق مصر السیادي والمجموعة المالیة ھیرمیس اكتتاب الصندوق في تغطیة الإصدار الثالث من صندوق التعلیم المصري المدار من قبل المجموعة المالیة ھیرمیس، حیث قام صندوق مصر السیادي بالاكتتاب في غالبیة الجولة الثالثة من صندوق التعلیم المصري بقیمة تتخطي ۲٥۰ ملیون جنیھ . ّع صندوق مصر السیادي اتفاقیة مع مجموعة «جیمس مصر» للتعلیم لتطویر وبالتزامن مع ذلك، وق ً من أصول الدولة المنقولة إلیھ لتفعیل استراتیجی تھ الھادفة إلى وإدارة مدرستین غرب القاھرة؛ مست فیدا تعظیم العائد من تلك الأ صول. ومن المخطط أن تقوم «جیمس مصر» ب تدشین المدرستین بطاقة استیعابیة ۲٥۰۰ طالب لكل منھما على مساحة ۳۰ ألف متر مربع. ویعد ھذا الاستثمار ھو الأول لصندوق مصر السیادي في قطاع التعلیم المصري، وھو دلیل واضح على نجاح «جیمس مصر» في السوق المحلیة على مدار العامین الماضیین، ً ولأكثر من ستین عاما على ًا حاجز ال ملیار وستمائة ملیون مستوى العالم ً ، علما بأن استثمارات شركة «جیمس مصر» تجاوزت حالی جنیھ مصري منذ انطلاق عملیاتھا بالسوق المصري . وفي ھذا السیاق، قالت الدكتورة ھالة السعید وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة ورئیس مجلس إدارة صندوق مصر السیادي إن باكورة استثمارات الصندوق السیادي في قطاع التعلیم تمثل إشارة واضحة ّ لتوجھ الدولة المصریة وفق رؤیة القیادة السیاسیة والخطة الاستراتیجیة طویلة المدى التي تتبناھا الدولة لتحقیق مبادئ وأھداف التنمیة المستدامة في كل المجالات عبر رؤیة ۲۰۳۰ . وأضافت السعید أ ن الصندوق السیادي یسعى إلى تعظیم العائد من أصولھ، و بناء ثروة للأجیال القادمة عبر عدة محاور، منھا الاستفادة من المحفظة العقاریة في مشروعات استثماریة ترتبط بشكل وثیق بأولویات الدولة المصری ة التي ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري كمكون أساسي لعملیة التنمیة الشاملة. وأكدت السعید أن رؤیة مصر ۲۰۳۰ تضع التعلیم كمكون أساسي لتطویر الأجیال القادمة عبر استخدام التكنولوجیا التي تشكل الرؤیة المستقبلیة لكل الاقتصادات ، كما أن توجھ الصندوق السیادي لمثل ھذا النوع من الاستثمارات یحقق عوائد مضاعفة تتمثل في استغلال الأ صول ودعم التعلیم إلى جانب تحقیق عوائد جیدة على الاستثمار . ُعد أكد أیمن سلیمان الرئیس التنفیذ ي لصندوق مصر السیادي أن قطاع التعلیم في مصر ی ومن جانبھ، ّ ً قطاعا واعدً ا ً ومستقرا؛ مما یوفر مقومات ج اذبة للمزید من رؤوس الأموال المحلیة والدولیة خلال المرحلة القادمة. كما أن الشراكة المتمیزة بین صندوق مصر السیادي والمجموعة المالیة ھیرمیس ومؤسسة جیمس للتعلیم ستحقق نقطة مرجعیة في القطاع عبر تقدیم مناھجنا ال وطنیة المتمیزة من خلال نموذج مدارس یرتكز ً أیضا على الإثراء والریاضة والتنمیة الشخصیة والتكنولوجیا، والذي یشتمل على منھج مستقبلي عالمي یتماشى مع رؤیة التعلیم في مصر.

وأضاف سلیمان أنھ سیتم استغلال جزء من أصول الصندوق الحالیة والمحتملة في توفیر تعلیم عالي ً المعاییر الدولیة، مما الجودة بأسعار معتدلة لتخاطب القاعدة العریضة من الشعب المصري ا لأفضل ووفق ً یشكل دعما للطبقة المتوسطة في مواجھة ظواھر مثل قوائم الانتظار، وأعباء وصعوبات الدروس الخصوصیة. ولفت إلى أن ھذه الشراكة سیتبعھا تحالفات مع شركاء آخرین في المجال یمتلكون الخبرة الفنیة ورأس المال اللازم خلال الفترة القلیلة المقبلة . وقال كریم عوض الرئیس التنفیذي للمجموعة المالیة ھیرمیس القابضة إن المجموعة أطلقت العنان منذ سنوات نحو إنشاء أكبر صندوق استثماري لتقدیم الخدمات التعلیمیة في مصر، ً مشیرا إلى أن الشراكة مع صندوق مصر السیادي تؤكد صحة توجھ الشركة نحو الاستثمار في قطاع التعلیم الحیوي باعتباره الركیزة المحوریة لدفع عجلة النمو والتنمیة الاقتصادیة في البلاد. وأعرب عوض ع ن تطلعھ إلى تعزیز تلك ًا إلى كفالة الاتفاقیة لأوجھ التعاون وتضافر الجھود بین الكیانات المختلفة بقطاع التعلیم المصري، سعی الحق في التعلیم الجید لكافة أبناء المجتمع المصري، والارتقاء بالقدرات التنافسیة لمنظومة التعلیم المصري بما یتماشى مع رؤیة مصر ۲۰۳۰ . وفي السیاق ذاتھ، أشاد كریم موسى، رئیس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالیة ھیرمیس بالشراكة الاستراتیجیة مع صندوق مصر السیادي وانضمامھ لمستثمري صندوق التعلیم المصري، مؤكدً ا على توافق الرؤى والأ ھداف لتطویر وتنمیة الخدمات التعلیمیة المقدمة من خلال كیانات مؤسسیة قادرة على ات باع أ على المعاییر العالمیة. ولفت موسى إلى إتمام الإغلاق ال ثالث لصندوق التعلیم المصري المدار من قبل قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالیة ھیرمیس، والذي یصنف الیوم كأبرز صنادیق الاستثمار المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، مؤكدًا أن الصندوق یحظى ًا إلى حوالي ۱٥۰ ملیون دولار؛ تؤھلھ لمواصلة التوسع في السوق باستثمارات رأسمالیة تصل حالی المصري عبر منصة الخدمات التعلیمیة التابعة. من ناحیتھ، أكد أحمد وھبي الرئیس التنفیذي لشركة Egypt GEMS ،على أن الشركة حرصت خلال السنوات الماضیة على تطویر منصة تعلیمیة متكاملة، بھدف تقدیم خدمات تعلیمیة تضاھي المستویات العالمیة، سواء بالمدارس الوطنیة أو الدولیة. وأشار وھبي إلى أن ھذه الشراكة ستتیح الاستفادة من الإمكانات الفریدة التي تحظى بھا GEMS مثل أكادیمیات تدریب المعلمین المتمیزین، والمناھج المستقبلیة العالمیة، ومعاییر التعلیم الدولیة، والبنیة التحتیة المتقدمة لتكنولوجیا المعلومات، بالإضافة إلى تمكین مبادرات الخدمة المجتمعیة التي تعتمدھا GEMS مصر كجزء أصیل من استراتیجیتھا نحو تحقیق نقلة نوعیة في قطاع التعلیم المصري، ولاسیما من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنیة الداعمة لمبادرات تطویر المجتمع المصري بشكل عام. وأشار وھبي إلى أن الشراكة مع صندوق مصر السیادي في مجال التعلیم تعتبر خطوة واعدة نحو العدید من المشروعات المشتركة في المستقبل والتي من شأنھا فتح آفاق لا محدودة للتوسع جغرافیا في عدة أماكن عبر محفظة الأصول التابعة للصندوق؛ والتي ستحقق عوائد متمیزة ً على كافة الأصعدة.

عن صندوق مصر السیادي تأسـس الصـندوق السـیادي المصـري عام ۲۰۱۸ لجذب الاسـتثمارات الخاصـة لمصـر وتشـجیع الاسـتثمار المشـترك في الأصـول المملوكة للدولة من أجل زیادة قیمتھا وفعالیتھا للاقتصــاد المصــري. ویســعى الصــندوق إلى تعظیم القیمة من محفظة الأصــول المملوكة للدولة وإدارتھا بالشراكة مع مستثمرین محلیین ودولیین، ًسعیا إلى زیادة العائد الاستثماري للدولة وخلق فرص عمل للشباب المصري. ویعمل الصـندوق من خلال تشـریعات قانون یة فریدة، تتیح لھ الفرصـة لإقامة شـراكات اسـت راتیجیة و خلق فرص اسـتثماریة في مجموعة أصـول فریدة للمســـتثمرین ودعم دور الحكومة في تنفیذ الإصـــلاحات الھیكلیة مما یؤدي لزیادة النمو الاقتصـــادي في مختلف القطاعات. كما یحرص صــندوق مصــر الســیادي على اتباع أفضــل الممارســات العالمیة من جمیع الجوانب، ً بدءا من تركیزه الاســتثماري الواضــح ً إلى تطبیق إطار قوي للحوكمة. ویضـطلع بمھام الإشـر ف على ا الصـندوق مجلس إدارة بالإضـافة إلى جمعیة عامة والمنضـبط وصـولا غالبیة أعضـاءھما من القطاع الخاص. تأسـس صـندوق مصـر السـیادي بقانون رقم ۱۷۷ لسـنة ۲۰۱۸ وصـدر نظامھ الأسـاسـي في فبرایر بقرار رئیس الوزراء رقم ٥٥٥ لسـنة ۲۰۱۹

.ویتمتع الصـندوق بعضـویة المنتدى العالمي للصـنادیق السـیادیة العالمیة International Forum for Sovereign Wealth Funds www.tsfe.com الالكتروني الموقع بیانات الاتصال: الأستاذة إیمان ھمام المؤسس والرئیس التنفیذي لشركة إیدیاتورز للاستشارات

تلیفون: ۲۰۱۰۰۱٦۰۰٤۲۲ + [email protected] إلكتروني برید : عن المجموعة المالیة ھیرمیس تحظى المجموعة المالیة ھیرمیس بتواجد مباشر في ۱۳ دولة عبر أربع قارات، حیث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار ۳٥ً عاما من الإنجاز المت واصـل لتصـبح المؤسـسـة المالیة والاسـتثماریة الرائدة في الأسـواق الناشـئة والمبتدئة. وتنفرد الشـركة بفریق عمل محترف یضــم أكثر من ٥٥۰۰ ّ موظف. وتتخصــص الشــركة في تقدیم باقة فریدة من الخدمات المالیة والاســتثماریة، تتنوع بین الترویج وتغطیة الاكتتاب وإدارة الأصـول والوسـاطة في الأوراق المالیة والبحوث والاسـتثمار المباشـر بجمیع أسـواق الشـرق الأوسـط وشمال أفریقیا. وفي عام ۲۰۱٥ قامت الشـركة بإطلاق قطاع التمویل غیر المصـرفي تحت مظلة المجموعة المالیة ھیرمیس فاینانس، والتي تتولى إدارة أنشـطة الشـركة في مجال التمویل غیر المصـرفي، بما في ذلك أعمال شـركة المجموعة المالیة للحلول التمویلیة وشـركة تنمیة للتمویل متناھي الصــغر وشــركة ڤالیو لخدمات البیع بالتقســیط، بالإضــافة إلى أعمال الشــركة في مجالات حلول المدفوعات والتمویل العقاري والتأمین. ویعكس ذلك اسـتراتیجیة تنویع باقة المنتجات والخدمات وتنمیة التواجد الجغرافي للشـركة – وھو ما أثمر عن التوسـع بصـورة مباشرة في باكستان وكینیا وبنجلادش ونیجریا وفیتنام والمملكة المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة. لمزید من المعلومات یرجى متابعتنا على: عن جیمس مصر للخدمات التعلیمیة

تأسـسـت الشـركة عام ۲۰۱۸ نتیجة الشـر اكة بین صـندوق التعلیم المصـري الذي تدیره المجموعة المالیة ھیرمیس، ومجموعة جیمس ُعد من أكبر مشـغلي المدارس الخاصـة على مسـتوى العالم. تھدف الشـركة إلى إنشـاء كیان مؤسـسـي رائد لتطویر للتعلیم العالمیة، التي ت قطـاع التعلیم المصــــري. وتضــــم محفظتھـا الحـالیـة مجموعـة من مـدارس اللغـات والمـدارس الـدولیـة التي تقـدم خـدمـاتھـا التعلیمیـة الممیزة ۷لحوالي آلاف طالب من خلال فریق عمل یضم أكثر من ۱٬۲۰۰ معلم وإدارى .