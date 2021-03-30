الأعلى للإعلام: تسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الأحد المقبل

يقيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام احتفال الأحد القادم لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية، والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقا للقانون 180 لسنة 2018.

ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة للممثلين القانونين للقنوات الفضائية، والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها - وفقا للقانون 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له - لاستلام التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 4 أبريل 2021.

ويهيب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، التي لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا لذلك، علما بأن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات المخولة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.