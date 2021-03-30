الرئيس السيسى يشكر العاملين بهيئة قناة السويس: منظر محترم يدل على خبرات كبيرة

كد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة، موجها الشكر إلى العاملين فى قناة السويس على الجهد الذين بذلوه من أجل تعويم السفينة الجانحة.
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته مقر التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية." قائلا: "بشكركم على الجهد اللى اتعمل وعلى الدور اللى علمتوه.. وكل الشكر لكم.. منظر محترم يدل على خبرات وقدرات كبيرة.. والأداء كان أكثر من مشرف".
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