الرئيس السيسى: كل التحية والتقدير لمن عرض المساندة فى أزمة السفينة الجانحة

قال الرئيس السيسى، إنه ينتهز الفرصة فى ملحوظة مهمة حول أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، قائلا: "بتلفت نظرى دائما وتطمنى.. رد فعل الناس فى مصر.. وكل الأشقاء والأصدقاء كانوا داعمين للجهد وعرضوا المساندة بإخلاص ومحبة".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بتفقد مركز التدريب البحرى في قناة السويس: "ده أمر مقدر لكل من عرض المساندة من الأشقاء في الخليج أو في المنطقة العربية أو الأصدقاء من جميع أنحاء العالم.. كل التحية والتقدير والاحترام للمساندة في هذا الموقف".