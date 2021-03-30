الرئيس السيسي: "كراكات عملاقة جديدة للمساهمة فى قدرة هيئة قناة السويس"

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحب وحرص المصريين على بلادهم، قائلا: "هم دول المصريين اللى حابين بلدهم وحريصين عليها.. مصر من دول كتير المفروض كان مصيرها مختلف، لكن بوعي وحرص وحب المصريين كانت النتيجة إن عبرنا أزمة كبيرة قوى.. أزمة مصر خلال 8 سنين اللى فاتوا".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تفقده مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية: "مهم قوى إن الدروس والعبر اللى الموجودة وتتحول إذا كان فيه مستلزمات ومعدات محتاجين تبقا موجودة عندنا بشكل مستمر، احنا لما كان بيتعرض خلال الـ 3 و4 سنين اللى فاتوا الكراكات الكبيرة والقاطرات الكبيرة إنهم يدبروها، كنا بنقول إن ده حاجة في صالح العمل، يتم تدبيرها بغض النظر عن الظروف او التكلفة".

وأكمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: الكراكة مهاب مميش واللى قبل منها دى كراكات عملاقة جاية علشان تساهم في قدرة الهيئة ومطالب العمل"، مضيفا: "كل المطالب اللى احنا محتاجينها علشان يبقا عندنا عناصر في ظل التطور اللى حصل في حركة السفن العملاقة، لو محتاجة معدات تانية على طول فورا نتعاقد ونجيب ومفيش أى مشكلة إن شاء الله".