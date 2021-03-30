الرئيس السيسى: "المصريون تعاملوا بصمت مع السفينة الجانحة وكأنها ابنهم"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الشعب المصرى تابع بصمت أزمة السفينة الجانحة فى قناة السويس، قائلا: "كانت حاجة خاصة بيهم كلهم وكانت كأنها ابنهم.. وفى كل أزمة الشعب المصري كانوا يساند بالصمت والدعاء ويتمنى الأمان لقناة السويس والكل يتابع بدون كلام".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بتفقد مركز التدريب البحرى التابع لقناة السويس: "بمجرد انتهاء الازمة بفضل الله سبحانه وتعالى.. رد فعل على مواقع التواصل ووسائل الإعلام وفرحتهم الشديدة كان لافت اوى.. كانوا بسطاء ومحبين لبلدهم وحريصين عليها أن تكون في خير وسلام وعلشان كده سبحانه وتعالى يقف معانا.. ورغم الظروف القاسية خلال الفترة الماضية الا أن الشعب المصرى دائما واقف جنب بلده وجنب القيادات.. لازم يستحملوا ويصبروا ولما تنتهى الأزمة بخير يعبروا عن فرحتهم.. وده لافت نظرى من بدرى اوى".