الرئيس السيسي: الانتهاء من زراعة 1.5 مليون فدان خلال عامين

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتهاء زراعة 1.5 مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديد خلال عامين فقط.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى، بشأن نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة، :"مشروع الدلتا الجديدة أنا شوفت الإعلام يتناولها إزاى ؟ بنتكلم عن مليون ونصف فدان خلال سنتين هنكون زارعينهم على طريق الضبعة سواء شماله أو جنوبه..ميه كانت بتترمى في المكس هنخدها ونعمل معالجة لتصبح صالحة للاستخدام في الزراعة..الدلتا الجديدة مستقبل مصر، بالإضافة إلى فرصة المياه الجوفية".

وأضاف الرئيس: "الميه بتاعتهم منين ؟ بتكلم على منطقة الضبعة ، منطقة سكانها قليلين خدنا ميتنا ومخدناش ميه من حد..بنعملها معالجة ثلاثية متطورة تخليها صالحة للمعايير العالمية لاستخدامها في الزراعة، وكان فيه ميه بتترمي في بحيرة التمساح بتطلع مليون متر يوميا، عملنا محطة بحر البقر هيزرعوا 500 الف فدان".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "تبطين الترع هتوفر 2 مليار متر مكعب، ومحطة بحر البقر هتوفر 2 مليار متر في السنة، والمكس هتوفر 2 مليار متر مكعب.. بنعيد صياغة استخدام الميه لمجابهة النمو السكاني".

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة نقل الصورة كاملة للمواطنين قائلا: "علشان تعززوا بلدكم علشان تقولوا للناس ان البلد بتتحرك لقدام تخطيط وتنفيذ.. أرجو إن ننقل الكلام ده للناس علشان الأمل والثقة بالنفس إن المصريين قادرين على تغيير حقيقي لبلادهم".