تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى حادث تصادم قطارى سوهاج، قائلا: "حادثة القطر اللى وجعتنا كلنا.. ولكن هي عاملة زى ما كلنا بنودب بيوتنا.. وساعات بنودب بيت جديد.. واللى بيكون قاعد في شقته وبيودبه غير اللى بيكون بيودب بيت جديد.. والالفين كيلو بتوع القطار السريع محدش هحس بيهم".
وأضاف الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى عالمى من قناة السويس: "التطوير على الشبكة القديمة بنعملهم في نفس الوقت عاوز الناس تتحرك على السكة الحديد.. مش تقدر تقول للناس استحملوا لحد لما نخلص.. ولما نعمل ده هيحصل تأخير.. لازم نستحمل.. البديل ايه.. انا بوضح ليكم.. الأنظمة الحديثة قادرة على التأمين في السكة الحديد.. والحتت اللى مش اتطورت العامل البشرى لسه بيدخل وممكن يحصل مشكلة".
وتابع الرئيس السيسى: "لدينا خيارات للتعامل مع تطوير السكة الحديد بشكلها الحالى.. أما التوقف النهائي أو التوقف النسبى أو تفضل زى ما هي ونتحمل الخسائر.. مش أقدر اتحمل الخسائر.. ساعة لما المشروع بشكل كامل يخلص أسالني مسألة سياسية وفنية لما المشروع يخلص.. ومشروع النقل يتكلف 100 مليار دولار .. في كام سنة يا جماعة.. نحط ده .. احنا حاجة حلوة أوى بفضل الله".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى: مشروعات النقل تتكلف 100 مليار دولار وحادث القطار وجعنا كلنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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