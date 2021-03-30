انت الان تتابع تفاصيل خبر السيسي عن سد النهضة “محدش يقدر ياخد نقطة ميه مننا واللي عاوز يجرب يجرب محدش بعيد عننا” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تصريحات هامة عن سد النهضة الأثيوبي، وذلك خلال زيارته لقناة السويس بعد نجاح مصر والعاملين بالقناه في إعادة السفينة الجانحة إلى مسارها الصحيح والعبور من القناه بسلام وتسيير حركة الملاحة في القناه إلى ما كانت عليه قبل الأزمة وعودتها إلى طبيعتها مرة أخرى.

السيسي عن سد النهضة “محدش يقدر ياخد نقطة ميه مننا”

وأكد الرئيس اليوم أن مصر اختارت التفاوض في ملف السد منذ بداية الأزمة، ولكن العمل العدائي قبيح وسيكون له تأثيرات لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن الشعوب لا تنسى، وأكد على أن معركة مصر معركة تفاوض، وأشار إلى أن المسؤولين الدوليين والرأي العام في مصر أدركوا أننا نكسب كل يوم أرض جديدة.

وعن أزمة سد النهضة أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن مطلب مصر هو عدم الخروج عن القوانين الدولية فيما يتعلق بالمياه والأنهار العابرة للحدود، مؤكداً أن هناك تحركات إضافية خلال الأسابيع المقبلة، متمنياً الوصول إلى إتفاق ملزم لجميع الأطراف.

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وأضاف الرئيس قائلاً “محدش يقدر ياخد من مصر نقطة ميه واحدة، ومن أراد أن يجرب فليجرب” وأشار إلى أن مصر لا تهدد أحد وسلكنا طريق الحوار، وإلا سوف يكون هناك حالة من عدم الإستقرار ف المنطقة لا يمكن أن يتصورها أحد، ولا يوجد أحد بعيد عنا، والمساس بالمياه خط أحمر.