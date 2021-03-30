جدة - نرمين السيد - ونقلت الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبى بمصر عن السفير قوله: "مبروك لمصر والعالم التعويم الناجح لسفينة الحاويات التى أغلقت قناة السويس، هذا عمل مثير للإعجاب لكل من ساهم فيه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير الاتحاد الأوروبى: تعويم السفينة عمل مثير للإعجاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.