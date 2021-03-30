فيديوجراف- الدلتا الجديدة.. مشروع جديد نحو الاكتفاء الذاتى للمصريين

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأجهزة المعنية، وعلى رأسها وزراة الزراعة، بالبدء الفورى فى مشروع الدلتا الجديدة، والذى يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى بعض الزراعات.





وحسب بيان لوزارة الزراعة، فمن المقرر الانتهاء من المشروع خلال عامين. وكان الرئيس، اطلع على جميع التفاصيل ذات الصلة بالدراسات التى أجريت من قبل الفرق البحثية بالجهات المتخصصة، من وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والجهات الأكاديمية، على مساحات الأراضى بالساحل الشمالى الغربى عند منطقة محور الضبعة، والتى أثبتت جاهزية تلك الأراضى للاستصلاح الزراعى، وذلك فى إطار المشروع القومى العملاق "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان زراعى، والذى يضم فى نطاقه مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى.

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