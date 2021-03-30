إنفوجراف.. العالم يحتفى بملحمة المصريين فى قناة السويس

جدة - نرمين السيد - سلطت الصحف العالمية الضوء على حل أزمة السفينة الجانحة فى قناة السويس، مشيدة بنجاح الجهود المصرية فى تعويمها، إذ قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن عملية الإنقاذ التى تمت لتحريك السفينة الجانحة فى قناة السويس، تعد واحدة من أكبر العمليات فى التاريخ الحديث.





أما صحيفة "فاينانشيال تايمز" فخصصت مساحة لتقديم التغطية الحية لحادث السفينة الجانحة، وكتبت فى عنوان رئيسى أنه تم تحرير السفينة الجانحة إيفر جيفن، من موقعها، وأضافت أن تلك الأنباء بعثت الآمال فى إعادة فتح أهم طرق التجارة.

كذلك، قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إنه تم تحرير السفينة الجائحة بجهود مصرية مكثفة.

وتابعت الاندبندنت: أن إعادة تعويم السفينة يعطى احتمالية بأن تعود الحياة لطبيعتها فى ذلك الممر المائى، مما يؤدى إلى تحرير حركة الشحن المحظورة التى تقدر قيمتها بحوالى 9.6 مليار دولار فى اليوم.

وقالت الإذاعة الألمانية "دويتشلاند روندفونك"، إن عملية بدء تعويم السفينة "إيفر جيفين" تمت بنجاح، ووصفت الإذاعة، قناة السويس بأنها تعد أهم طريق للتجارة البحرية بين آسيا وأوروبا.

أما صحيفه "فرانكفورتر" الألمانية، فقالت إن "قناة السويس تفتتح مرة أخرى لعبور سفن الشحن، مشيرة إلى جهود الإنقاذ وتعويم السفينة.

وتحت عنوان "أخيرا عودة الملاحة إلى قناة السويس بعد تعويم الناقلة الجانحة"، أبرزت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، نجاح مصر، مشيرة إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى أطلقها عقب تعويم سفينة الحاويات "إيفرجرين".

وكان الرئيس السيسى، قد كتب على صفحته الرسمية فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "نجح المصريون اليوم فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفنى الهائل الذى أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التى يمررها هذا الشريان الملاحى المحورى".

كذلك، كتبت صحيفة "ال موندو" الإسبانية، إن "هناك 437 سفينة تترقب العبور بقناة السويس عقب إعادة فتح المجرى الملاحى".

وتسبب جنوح السفينة "إيفر جيفن"، فى حدوث تداعيات قوية فى جميع أنحاء العالم بعدما جنحت فى قناة السويس هذا الأسبوع وأغلقت مدخلها الجنوبى.