صور.. وزيرة البيئة تطلق منصة جديدة للحد من استهلاك البلاستيك

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، عبر تطبيق زووم، ومحمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، ويوجين ويليمسن الرئيس التنفيذى لشركة بيبسيكو بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، والدكتورة ليلى إسكندر، مؤسس شركة CID للاستشارات ووزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات السابقة، والفنانة تارا عماد، سفيرة منصة "دور لبكرة"، فضلاً عن حضور لفيف من كبار مسؤولى وممثلى وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والسياحة والأثار، وعدد من الشخصيات العامة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة فى التشريعات البيئية بشكل عام وخصوصًا فى مجال إدارة المخلفات نظرًا لدعم القيادة السياسية والحكومة للقضايا البيئية كأحد الأولويات الوطنية والذى تمثل فى إصدار قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بإدارة المخلفات والذى ينص على أهمية التدوير للحد من المخلفات علاوة على الفائدة التى تعود على الاقتصاد من ذلك.

وأعربت فؤاد، عن سعادتها بتزامن إطلاق المنصة مع إعلان اليوم المصرى الأول لإعادة التدوير والذى شهد توقيع عدد من كبرى الشركات العاملة فى مصر على الميثاق المصرى لتدوير المخلفات البلاستيكية ومنها شركة بيبسيكو من أجل حماية البيئة وتحمل دورهم الوطنى بالمقام الأول، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على سلسلة قيمة "Value chain" للبلاستيك، بإنشاء اقتصاد دوار للمواد البلاستيكية، والاستفادة من قيمتها بتدويرها وإبقائها فى الاقتصاد وخارج البيئة الطبيعية بالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى.

وأشارت وزيرة البيئة: "مبادرة اليوم خطوة نحو مزيد من العمل و التضامن من أجل البيئة بدمج أهداف الدولة وقوانيننا وسياساتنا وبرامجنا الوطنية، لتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتكامل المفاهيم المتعلقة باستدامة النظام البيئى وتحقيق المصالح للبيئة والاقتصاد والمواطن على حد سواء من خلال دعم ووعى الشركات الكبرى وبتطبيق مبادئ الاقتصاد الدوار وسلسلة القيمة والتى يجب أن تكون مثل وأولوية لجميع الشركات العاملة مصر مستقبلاً".

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل فى مسارين متكاملين هما الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث وذلك بالتشارك مع القطاع الخاص والشباب والمواطن و المجتمع المدنى حيث يعتبر الحد من استهلاك البلاستيك نموذج تطبيقى، لذلك فكل الأطراف تعمل من أجل البيئة، لا سيما فى ظل جائحة كوفيد 19 وربط الحد من استخدام البلاستيك بالصحة وتأثير البلاستيك على أنواع معينة من الكائنات وإمكانية دخوله المياه وثم سلسة الغذاء، مضيفة: "نحن نعمل على رفع وعى المواطن بخطورة البلاستيك وضرورة التكاتف معا من أجل صحته وبيئته حيث ظهر مفهوم التعافى الاخضر والذى أدى بدوره لخلق قصة النمو الجديدة، وأصبح الجميع يقدر ذلك لتحقيق الانتعاش الاقتصادى والبيئى معا".

وأكدت أهمية دور الإعلام المصرى فى توعية المواطن بضرورة الحد من استهلاك البلاستيك واستبداله ببدائل صديقة البيئة، من خلال تناول القضية بطريقة مبسطة والتعريف بأضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مما يؤثر على الصحة العامة، كما أن وجود البلاستيك بالبحار يقتل الحياة البحرية وهو ما يؤدى إلى خلل فى التوازن البيئى على كوكب الأرض.

كما توجهت وزيرة البيئة، بالشكر لجميع شركاء التنمية من شباب ومجتمع مدنى والقطاع الخاص الواعى وجميع الشركاء على الجهود المبذولة فى تلك القضية ودعمه المستمر للبيئة وحمايتها، متابعة: "ندعو من لم يشارك إلى الانضمام لمسار العمل البيئى والذى يضمن تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات للجميع دون استثناء بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة التى تضمن حقوق الاجيال القادمة".

وأكدت أن الوزارة تحرص على خلق قنوات تواصل دائمة بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وربط المستهلكين بموردى البدائل صديقة البيئة والتشجيع على استخدامها والعمل على تذليل المعوقات ودراسة إمكانية إيجاد حوافز لتشجيع لجميع البدائل صديقة البيئة.

وأعرب محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر عن سعادته بإطلاق منصة "دور لبكرة" تحت رعاية وزارة البيئة ومبادرة "دورنا" باستثمارات تصل إلى 10 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن شركة بيبسيكو مصر تعد من أوائل الشركات التى تبنت أهم المبادرات والبرامج المبتكرة ذات التأثير الإيجابى طويل الأمد على المجتمع والبيئة، وذلك تماشيًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 حيث "ترتكز منصة "دور لبكرة" على رفع وعى المواطن المصرى عن أهمية إعادة التدوير ومخاطر المخلفات البلاستيكية فضلاً عن مجموعة من المشاريع التى يتم تنفيذها على أرض الواقع بهدف للوصول إلى بيئة أكثر استدامة وإحداث تغيير إيجابى فى المجتمع المصرى، وذلك فى إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات.

كما أشاد شلباية، بجهود الدولة المصرية ممثلة فى وزارة البيئة فيما يخص مواجهة التحديات البيئية فى مصر ومعالجتها باَليات مختلفة وفعالة، ويأتى على رأسها قانون رقم 202 لعام 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات الذى سيلعب دور محورى فيما يخص تطوير منظومة المخلفات فى مصر.