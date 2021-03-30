عبد الغفار يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للبحوث

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس إدارة المركز القومى للبحوث اجتماعًا ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





فى بداية الاجتماع أشار الوزير إلى أهمية الدور الذى يقوم به المركز القومى للبحوث فى مجال البحث العلمى، مؤكدا أهمية الارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للمركز، وخلق مناخ للابداع والتنافس بين كوادره العلمية والبحثية. كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية اتخاذ القرارات فى المرحلة الحالية التى تتماشى مع التوجه العام ومتطلبات العصر، بما يحقق المصلحة العامة ويتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ويخدم أهداف البحث العلمى فى مصر. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث والتى تتعلق بالترقيات، والتعيينات.

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