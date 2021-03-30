النشرة المرورية: كثافات بشارع الأزهر وكورنيش النيل بالساحل

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية براديو 9090، إن معدلات سير حركة السيارات، اليوم الثلاثاء، خلال فترة الذروة المسائية تسير بشكل منتظم، وتتجاوز معدلات سير بين 60 إلى 65%، وسط انتشار الخدمات المرورية على كافة الطرق، تحت إشراف اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو 9090"، الذى يقدمه كل من الإعلامية شيماء حافظ، وإيمان مختار، ومحمد نشأت، اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى، فتشهد محافظة الإسكندرية، بعض الأحجام بمحور أبو قير عند منطقة كفر عبده، وكذلك بعض الأحجام بمحور قناة السويس، المتجه لكورنيش الإسكندرية.

وأشار صابر إلى أن مدينة المنصورة تشهد بعض الأحجام بشارع المشاية، فيما تشهد محافظة الغربية بعض الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، وكذلك بعض الأحجام بشارع المديرية اتجاه ميدان الساعة.

وتابع: "أما محافظة أسيوط، فتقابلنا الأحجام بمحور 23 يوليو القادم من طريق البسيرى، فيما تشهد كافة الطرق السريعة والصحراوية سيولة طبيعية".

وأكد أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تشهد حركة مرضية عدا مناطق أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى مناطق الأوتوستراد القادم من كارفور والمتجه للمعادى، لذا يفضل سلوك نفق كارفور ومنه إلى مناطق المعراج، ثم سلوك الأوتوستراد مجددا، وأيضا أعلى مناطق المرج والخصوص.

كما أشار إلى أن الحركة المرورية بمحور 26 يوليو تعمل بشكل طبيعى، عدا منطقة ناهية للقادم من أكتوبر.

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: "محافظة الجيزة تنحصر فيها الأحجام بكورنيش العجوزة المتجه للكيت كات لذا يفضل سلوك شارع السودان، وسط انتشار الخدمات المرورية للإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر، الذى وجه بنشر الخدمات المرورية، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السيارات فى فترة الذروة المسائية".

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة، فتشهد وسط المدينة بعض الأحجام خاصة شارع الأزهر، ويفضل سلوك نفق الأزهر، كما أشار إلى تجنب مطلع كوبرى الفنجرى واستبداله بأحمد سعيد.

ونصح صابر، بتجنب كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس وكبرى الساحل فى التنقل بين القاهرة والجيزة.

كما نوه إلى وجود كثافات بكورنيش النيل للقادم من الساحل والسبتية، حيث يفضل سلوك شارع شبرا.