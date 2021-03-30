مفاجأة.. قناة السويس وجهت 8 مطالب لربان السفينة الجانحة ولم يستجب

جدة - نرمين السيد - قال الربان سيد شعيشع، مستشار هيئة قناة السويس، إنه حضر يوم الجمعة الماضية فجرًا للتحقيق فى حادث السفينة الجانحة بالقناة مؤكدًا تطبيق كافة المعايير الدولية فى الفحص، لافتا إلى أنه يجب أنه يكون هناك شفافية فى التحقيق الذى سيطلع عليه العالم كله لمعرفة ما حدث.





وأضاف، خلال خلال مداخلة هاتفية له على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من خلال التحقيقات سيتم مراجعة تصرفات السفينة قبل وأثناء وبعد الحادثة، متابعًا : " طلبنا من السفينة 8 مطالب هما منفذوش ولا طلب منها، وده بيشير إلى أن قائد السفينة لديه مشكلة"

وأكد "شعيشع"، أن المسئولية موزعة على طرفين، أحدهما الشركة المالكه لها، والثانية الشركة المشغلة للسفينة، مشيرًا إلى أن الشركة المشغلة تتولى كافة المسؤوليات تجاه السفينة وطاقم إبحارها، وهذا قد يطرح مشكلة خلال التحقيق لأنه يوجد طرفين

وأشاد شعيشع، بما قامت به الكراكات للمساعدة فى تعويم السفينة البنمية، متابعًا : "الناس اشتغلت على أعلى مستوى، كان ممكن المركب تتفتح أثناء التكريك أو تميل وتنقلب والكونتينرات تقع، أحنا بقالنا 5 أيام بنشد فى السفينة وده مثل إجهاد على السفينة، ويؤدى لشروخات".

وشدد "شعيشع" على أن التحقيقات ستجيب على بعض الأسئلة ومنها هل كان هناك شبهة تعمد وراء الحادثة، أو هل وقعت الحادثة فجأة، أو هل يوجد عيوب بداخل السفينة، متابعًا : "من ضمن الأوراق اللى طلبناها سجل الحوادث بتاعهم، والسفينة ليها حادثتين قبل كده، وطلبنا حجات كتير من الشركة ولكن لم يرد عليها حتى الآن".