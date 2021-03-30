وزير السياحة يستعرض أمام النواب تفاصيل موارد صندوق السياحة

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خال العنانى وزير السياحة والآثار، أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، المعروض على مجلس النواب، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف – صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة_صندوق السياحة)، فى الصندوق المنشأ بموجب القانون تحت اسم "صندوق السياحة والآثار"، بهدف استحداث موارد مالية مستديمة به، ويهدف للنهوض بقطاعى السياحة والآثار.





وأوضح الوزير خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنتى الثقافة والآثار والسياحة بمجلس النواب، اليوم لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، بأن صندوق تمويل مشروعات المتاحف، غير موجود على أرض الواقع، بينما صندوق النوبة، وصندوق السياحة، موجودين، يعانون من ضعف الموارد.

وقال، عندما توليت الوزارة، فوجئت بأن صندوق السياحة ليس له سوى مورد واحد فقط وهو نسبة من عائد ألعاب المائدة " القمار"، وينفق على تشجيع السياحة لمصر ورفع البنية التحتية للسياحة.

وأضاف: "يعنى لو ألعاب المائدة وقفت خلاص، مش هنلاقى نصرف على تشجيع السياحة".

وتابع، "أيضا صندوق النوبة، له مورد واحد فقط، نسبة من التأشيرات السياحية التى تأتى لمصر".

وواصل وزير السياحة، تم العرض لدمج الصندوقين، واستحداث موارد مستديمة لهم، مثل موارد من المعارض مثلا.

وقال الوزير، كان هناك تخوف من تنفق موارد السياحة على الآثار، ولكنى هنا أؤكد ان مديونية صندوق السياحة بلغت مليار جنيه حاليا.

وعقبت النائبة نور على رئيس لجنة السياحة، متسائلة عن سبب تلك المديونية، رغم ما يدخل له من موارد.

ورد الوزير، بأن المديونية جاءت بسبب ما يقوم به من دور لتنشيط السياحة، لاسيما وأن السياحة فى عام 2019 فاقت التوقعات وبالتالى التنشيط زاد وتكاليفه زادت.

وقال العنانى، فى 2019 حققت السياحة 13 مليار جنيه، وبالتالى عندما ننفق مليار على التنشيط فهو أمر مناسب.

وأكد أن مشروع القانون، لايستحدث موارد جديدة، وانما تجميع الموارد الحالية فى حصيلة واحدة.