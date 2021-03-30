وأوضح الوزير خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنتى الثقافة والآثار والسياحة بمجلس النواب، اليوم لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، بأن صندوق تمويل مشروعات المتاحف، غير موجود على أرض الواقع، بينما صندوق النوبة، وصندوق السياحة، موجودين، يعانون من ضعف الموارد.
وقال، عندما توليت الوزارة، فوجئت بأن صندوق السياحة ليس له سوى مورد واحد فقط وهو نسبة من عائد ألعاب المائدة " القمار"، وينفق على تشجيع السياحة لمصر ورفع البنية التحتية للسياحة.
وأضاف: "يعنى لو ألعاب المائدة وقفت خلاص، مش هنلاقى نصرف على تشجيع السياحة".
وتابع، "أيضا صندوق النوبة، له مورد واحد فقط، نسبة من التأشيرات السياحية التى تأتى لمصر".
وواصل وزير السياحة، تم العرض لدمج الصندوقين، واستحداث موارد مستديمة لهم، مثل موارد من المعارض مثلا.
وقال الوزير، كان هناك تخوف من تنفق موارد السياحة على الآثار، ولكنى هنا أؤكد ان مديونية صندوق السياحة بلغت مليار جنيه حاليا.
وعقبت النائبة نور على رئيس لجنة السياحة، متسائلة عن سبب تلك المديونية، رغم ما يدخل له من موارد.
ورد الوزير، بأن المديونية جاءت بسبب ما يقوم به من دور لتنشيط السياحة، لاسيما وأن السياحة فى عام 2019 فاقت التوقعات وبالتالى التنشيط زاد وتكاليفه زادت.
وقال العنانى، فى 2019 حققت السياحة 13 مليار جنيه، وبالتالى عندما ننفق مليار على التنشيط فهو أمر مناسب.
وأكد أن مشروع القانون، لايستحدث موارد جديدة، وانما تجميع الموارد الحالية فى حصيلة واحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير السياحة يستعرض أمام النواب تفاصيل موارد صندوق السياحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.