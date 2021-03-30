الخميس.. الأعلى للأعلام يستضيف وزير التموين فى جلسة حوارية 

جدة - نرمين السيد - يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، يوم الخميس، الموافق 1 أبريل، الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى جلسة حوارية مفتوحة، بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك فى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ فى ماسبيرو.





وأشار المجلس الأعلى لتنظم الإعلام فى بيان له اليوم، أن الوزير سيتحدث عن استراتيجية الوزارة فى ظل جائحة كورونا، ومدى توافر السلع الاستراتيجية وجود مخزون لها، وكذلك دور الوزارة فى رمضان. كما سيتناول اللقاء التخفيضات التى ستقدمها الوزارة لخدمة المواطنين، ويدير حوارًا مفتوحاً يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

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