مهاب مميش: زيارة السيسى للقناة رسالة للعالم بعودة الملاحة

جدة - نرمين السيد - قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لهيئة قناة السويس، إن زيارة السيسى للقناة رسالة بأن موانىء مصر آمنة، مشيرا إلى أن هناك كراكات جديدة وضخمة فى الطريق تأتى فى إطار التطوير المستمر.





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