عضو بالشيوخ: تصريحات الرئيس تؤكد موقف مصر الثابت تجاه حقوقها

جدة - نرمين السيد - أكد النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن سد النهضة، تعكس موقف مصر الثابت فى حرصها على الحفاظ على حقوقها المائية ولن تسمح لأحد المساس به وأنها ترغب فى مفاوضات جادة منذ البداية.





وأوضح عبدالماجد، فى بيان له اليوم، أن إصرار الجانب الإثيوبى على ملء المرحلة الثانية ضمن أعمال سد النهضة دون اتفاق ملزم وعادل، سيكون لها توابع سيئة على دولتى المصب مصر والسودان، مضيفا أن التعنت الإثيوبى سيتسبب فى خطر كبير على المنطقة بأكملها. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن دولة إثيوبيا لا تتعامل بحسن النوايا مع دولتى المصب مصر والسودان عكس ما فعله الدولتين منذ بداية الأزمة، ودائما تردد معلومات مغلوطة بشأن سد النهضة وتزيف الحقائق التاريخية وهذا لن يكون فى صالحها. وثمن القيادى بحزب الشعب الجمهورى، بجهود المفاوض المصرى بشأن ملف سد النهضة وأن مصر تريد إنهائها بشكل يرضى الجميع، مؤكدا أن الجانب الإثيوبى يراوغ ولا يرغب فى مفاوضات سلمية جادة تحتكم إلى الوساطة الدولية.

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