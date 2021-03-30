نائب رئيس مستقبل وطن: حادث السفينة جدد التأكيد على أهمية ومكانة قناة السويس

وفى بيان له اليوم، أكد منظور أن كل من يعملون فى قطاعى الاستيراد والتصدير ونقل البضائع سواءً أكانوا أفراد أو شركات أو دول يعلمون تمامًا مدى أهمية قناة السويس كممر ملاحى عالمى لا غنى عنه أمام حركة التجارة الدولية.
وأضاف أن حادث سفينة الحاويات الضخمة "إيفر جيفن"، جدد التأكيد على أهمية ومكانة قناة السويس أمام حركة التجارة العالمية، وعلى أثر تعطيل العمل بالقناة ارتفع سعر النفط بنسبة 5%، وكانت تنتظر أكثر من 400 سفينة عبور الممر المائى الحيوى من بينها عشرات من سفن الحاويات وسفن البضائع وناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعى المسال.
كما أشار إلى أن قناة السويس توفر بين 8 إلى 11 يومًا أمام السفن المارة من الشرق الأقصى إلى أوروبا، بالمقارنة بما ستستغرقه إذا ما أخذت الخط الملاحى المار بطريق رأس الرجاء الصالح، مُذكرًا أن 10% من بضائع العالم التى يتم توزيعها فى أوروبا وأمريكا يتم نقلها عبر قناة السويس، كما أن 40% من بضائع العالم من حيث الحجم والوزن تمر من القناة بشكل عام.
كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن إستراتيجية تطوير قناة السويس تحظى باهتمام الدولة المصرية على مدار تاريخها، عبر تبنى سلسلة من مشروعات التنموية المُستمرة وأحدثها مشروع قناة السويس الجديدة والذى نجح فى الحفاظ على التصنيف العالمى للقناة وتحسين مستوى الخدمات الملاحية المُقدمة للسفن العابرة، بالإضافة إلى مواكبة مُتطلبات التطور فى صناعة النقل البحرى.
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