المصريين الأحرار يعقد مؤتمره العام غدا

جدة - نرمين السيد - يعقد حزب المصريين الأحرار، مساء غدا، المؤتمر العام فى دور انعقاده العادى، بناءًا على نصوص المواد 26-27(8،7،5،4،3،2)-28-30-35 من لائحة النظام الأساسى للحزب، وذلك بمقر الحزب الرئيسى فى شارع العروبة.





ويأتى جدول أعمال المؤتمر كالتالى:

مناقشة واعتماد التقارير السنوية لرئيس الحزب والأمين العام وإخلاء ذمتهم المالية.

مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجى والميزانية العامة للحزب.

تفويض رئيس الحزب بإختيار عشرون عضوا من بين أعضاء الحزب لإضافتهم لعضوية الهيئة العليا.

تفويض الهيئة العليا فى الموضوعات العاجلة التى تنشأ فى غير وقت انعقاد المؤتمر العام، على أن تعرض قرارات الهيئة العليا ضمن تقرير رئيس الحزب فى أول اجتماع ثانى للمؤتمر العام.

انتخاب رئيس الحزب من بين أعضاء المؤتمر العام لمدة أربع سنوات.

انتخاب 50 عضوا لعضوية الهيئة العليا من بين أعضاء المؤتمر العام.

وكانت لجنة الانتخابات الداخلية بالحزب اعلنت الجدول الزمنى، بالمواعيد الإجرائية لعملية انتخاب رئيس حزب "المصريين الأحرار"، وأعضاء الهيئة العليا بالحزب منذ فتح باب الترشح الثلاثاء 23 مارس حتى الخميس 25 مارس الجارى، ومايعقبها من إعلان للمرشحين وصولا لانعقاد المؤتمر العام.