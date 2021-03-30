لمدة 5 ساعات.. قطع التيار الكهربائى عن قريتين فى بنى سويف غدا

جدة - نرمين السيد - ذكر قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن قريتى (تزمنت والدوية) مركز بنى سويف، غدا الأربعاء اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، لعمل صيانة بمغذى طحا البيشة.





وأوضحت الشركة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن فصل التيار يأتى بسبب أعمال الصيانة الدورية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة فى هذا المرفق الحيوى. وناشدت المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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