أخبار مصرية

السفير المصرى فى بيروت يلتقى رئيس مجلس النواب اللبنانى

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أحمد جاد 2021-03-30 18:49 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - التقى رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، اليوم الثلاثاء، فى بيروت، بالسفير المصرى لدى لبنان ياسر العلوى.

وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع فى لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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