غدا.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة فى بيان لها، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "وادى القمر، العجمى، الهانوفيل"، وذلك لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال إحلال وتجديد لخط المياه قطر 1000مم أمام بوابة الشحن لشركة إسكندرية للبترول بوادى القمر.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.