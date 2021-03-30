جدة - نرمين السيد - وفى اليوم التالى بدأت عمليات الإنقاء، لتسطر نجاحا جديدا للمصريين شاهده العالم فى ملحمة الستة أيام.

وشارك فى عملية الإنقاذ قاطرات: «بركة 1» و«عزت عادل» «عبد الحميد يوسف» «مصطفى محمود» «بورسعيد» «بورسعيد 2»

«تحيا مصر 1» «تحيا مصر 2».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. ملحمة الـ6 أيام.. المصريون يبهرون العالم بتعويم السفينة الجانحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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