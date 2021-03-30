برلمانى: حديث السيسى عن سد النهضة رسالة واضحة للجانب الإثيوبى

وأضاف سوس فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن مصر سلكت منذ بداية أزمة سد النهضة كل السبل والمسارات العاقلة من الدبلوماسية لحل الأزمة بشكل يرضى جميع الدول والأطراف المشتركة، إلا أن الجانب الإثيوبى دائما يتعنت ويسعى لمصلحته بمفرده دون النظر إلى مصالح الدول الأخرى.
وأوضح أن الشعب المصرى يثق ثقة كبيرة فى القيادة السياسية والخارجية المصرية فى التعامل مع أزمة سد النهضة، مطمئنا الشعب أن السيسى يضع أمن مصر المائى فى أولوياته.
ولفت النائب إلى أن مصر لجأت إلى عدة جهات مسؤولة عن المفاوضات من بينها الاتحاد الإفريقى ومجلس الأمن وغيرهم، لأنها حريصة على التعامل السلمى حتى إنهاء الأزمة، مؤكدًا أن مصر ليست ضد التنمية فى إثيوبيا ولكن ليست على حساب الشعب المصرى وحقوقه المائية.
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