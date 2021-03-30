/624951/السيسي-يتفقد-مركز-التدريب-البحري-والمحاكاه-التابع-للهيئة-بالإسماعيلية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يزور صباح اليوم هيئة قناة السويس، ويتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاه التابع للهيئة بالإسماعيلية.

السيسي يشيد بمجهودات المصريين فى تعويم السفينة الجانحة

وكان الرئيس الرئيس السيسي قد أشاد بمجهودات المصريين والعاملين بهيئة قناة السويس، فى تعويم السفينة البنمية الجانحة إيفر جيفن، والتي تسببت فى خروج حركة الملاحة بالقناة عن مسارها الطبيعي، مؤثرة فى مجري الملاحي العالمي بإعتبارها أهم الشرايين الملاحية حول العالم .

السيسي عبر فيسبوك

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

وتابع الرئيس السيسي :"إنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة، لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون، وسلاما يا بلادي"

إقرأ أيضا:«إيفر جرين» لـ قناة السويس: «شكرًا على نجاح إنقاذ وتعويم السفينة»

وتجدر الإشارة إلى ان الشركة المشغلة للسفينة الجانحة في قناة السويس، «إيفر جرين لاين»، أصدرت بيانًا صحفيًا بشأن تعويم سفينتها دون تفريغ حمولتها أو الإضرار بها.

وقالت الشركة في بيانها، يُسعدنا الإعلان عن نجاح إعادة تعويم السفينة إيفر جيفن داخل مجرى قناة السويس في الساعة 15:04 اليوم 29 مارس، وعودة الملاحة بشكل طبيعي بعد مغادرة السفينة لنقطة بمساعدة القاطرات.

وأضاف البيان، أنه سيعاد تمركز السفينة المؤجرة في البحيرات المرة في القناة لإجراء عملية فحص للتأكد من صلاحيتها للإبحار. وستحدد عملية البحث مدى صلاحية السفينة لاستئناف خط سيرها. مؤكدة أنه بمجرد انتهاء عملية الفحص سيتم اتخاذ القرار المتعلق بالترتيبات الخاصة بالحمولة على السفينة.

وأكدت الشركة في بيانها، ممتنون لهيئة قناة السويس وكل الأطراف المعنية على معاونتهم ودعمهم خلال تلك الفترة الصعبة، ونتقدم خالص التقدير لطاقم السفينة على ثباتهم في موقعهم وكذلك إلى خبراء الإنقاذ وفريق التكريك على مدى حرفيتهم وجهودهم المضنية على مدار 6 أيام لتحقيق هذه النتيجة.

وتابعت، ستقوم شركة إيفر جرين بالتنسيق مع الشركة المالكة للسفينة للتعامل مع المسائل اللاحقة وذلك بعد قيامها مع الأطراف الأخرى المعنية باستكمال التحقيقات وصدور تقرير الحادث.