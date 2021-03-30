أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-3-2021 في مصر

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، مع بداية التعاملات اليومية الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021، وذلك بقيمة 9 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الذي يصنف ضمن قائمة الأكثر تداولًافي مصر 755 جنيهًا للجرام الواحد.

دوت الخليج يكشف أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 في مصر، كي يتمكن المواطنين من معرفة آخر تطورات سوق الصاغة الذي يشهد تذبذب كبير على مدار الفترة الماضية والتأرجح بين الارتفاع والتراجع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 647 جنيهًا، وعيار 21 توقف عند 755 جنيهًا، وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 863 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب نحو 6040 جنيهًا، وجاء ذلك بعد تراجع سعر اونصة الذهب عالمياً ليسجل عند 1713 دولار فى التعاملات الفورية.

تتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر في التعاملات اليومية، وذلك مع تغير سعر أونصة الذهب العالمي، وهي تشهد حاليًا تغيرات كبيرة في سعر التداول الفوري، وتتحرك في متوسطات 1725 إلى 1730 دولارًا.

تغيرات في أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب انخفاض في أسعار الذهب، خلال تعاملات الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري، بقيمة تراوحت بين 3 جنيهات و5 جنيهات بينما تراجع عيار 21 بقيمة بلغت 4 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، بينما تراجع الجنيه الذهب بقيمة بلغت نحو 32 جنيها.

توقعات عن سعر الذهب

تشير التوقعات المنتشرة حول سعر الذهب تشير إلى احتمالية استمرار التذبذب الواضح للأسعار خلال الساعات القليلة القادمة، لكن في حدود حركة معقولة، حيث لن نشهد تغير كبير في مجريات التداول على الذهب، مع استمرار تسجيل الدولار سعر مرتفع نسبيًا، ما يؤثر على تداولات أسعار الذهب.