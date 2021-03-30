اسرار لاتعرفها فى ذكري وفاة العندليب 42

تحل اليوم الذكرى 42 لوفاة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ،و الذي توفي قبل في أحدي مستشفيات لندن بعد مضاعفات صحية خطيرة وتسمم في الدم وتليّف في الكبد، كان سببه إصابته منذ الطفولة بمرض البلهاريسيا.

ورافق العندليب خلال رحلة علاجة السكرتيرة الخاصة به سهير محمد علي، التي عملت معه منذ عام 1972، لكنه فارق الحياة بعد رحلة طويلة مع المرض والمعاناة في يوم الـ 30 من مارس من عام 1977 عن عمر ناهز الـ 47 عاما.

وشكلت وفاة حافظ حالة حزن كبيرة ل دى عاشقيه وسببت صدمة كبيرة لدى جمهوره في الوطن العربي بشكل عام ومصر بشكل خاص،كما اقيمت له جنازة شعبية مهيبة ، شارك فيها أكثر من 2 مليون شخص.

و كشفت عائلة عبد الحليم حافظ فى السنوات الأخيرة أن النعش الذى حمله الناس كان خاليا من الجثمان وقال ابن شقيقه محمد شبانة إن حليم لم يكن فى النعش الذى شاهده الملايين وحملوه على الأكتاف، بعدما خشى وزير الداخلية حينها من حصول هجوم على النعش من حب الناس، فقرر أن يبقى النعش الحقيقى فى المسجد والخروج بنعش آخر خالٍ للجنازة.

وعاش عبدالحليم حافظ حياة صعبة جدا في طفولته، فهو الإبن الأصغر بين 4 إخوة،فضلا عن وفاة والدته بعد ولادته بأيام قليلة، ثم توفي والده بعدها بعام.

ويعتبر الراحل عبد الحليم حافظ من أهم المطربين العرب بالقرن العشرين، حيث استحوذ على قلوب الملايين على مر الأجيال، ويمتلك الفنان المولود فى يونيو 1929 فى رصيده الفنى عددًا كبيرًا من الأغانى، تنوعت بين الرومانسية والوطنية والدينية، وقدم 16 فيلمًا حققت نجاحًا وإيرادات ضخمة آخرها فيلم "أبى فوق الشجرة".

وشارك الفنان الراحل بعدد كبير من الأفلام وحقق نجاحا في مجال التمثيل، تاركا في رصيده عددا كبيرا من الأغاني والأفلام الرومانسية أبرزها: "صافيني م "على قد الشوق" "توبة" "رسالة من تحت الماء" "حبيبها" "قارئة الفنجان

ويذكر أن عبد الحليم حافظ لم يتزوج قط، إلا أن الكثير من الشائعات أكدت ارتباطه بالفنانة سعاد حسني، وقال كثيرون إنه تزوج منها سرا.

ظلت شخصية العندليب عبد الحليم حافظ حلما راود العديد من النجوم، ومن أبرز من قدم دور عبد الحليم حافظ، الفنان الكبير أحمد زكى فى فيلم "حليم" من إخراج شريف عرفة ويتناول الفيلم قصة حياة أسطورة الغناء العندليب "عبد الحليم حافظ" في فترات مختلفة من حياته.

كما جسد الفنان الشاب شادي شامل دور العندليب عبد الحليم حافظ فى مسلسل العندليب.

والذى يتناول قصة حياة سعاد حسنى، وجسد المطرب مدحت صالح شخصية عبد الحليم حافظ ويحكي عن حياة سندريلا الشاشة العربية السيدة سعاد حسني وكيف انطلاقة من مصر الي العالمية.