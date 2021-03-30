/624962/السيسي-أزمة-السفينة-أكدت-أن-قناة-السويس-منافسة-وباقية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قناة السويس قادرة ومنافسة وباقية، لافتًا إلى أن أزمة السفينة الجانحة كانت من شأنها لفت أنظار العالم أجمع إلى القناة التي تعتبر مرفق عالمي للتجارة الدولية.

دوت الخليج يرصد كلمة الرئيس عبد الفناح السيسي خلال زيارته هيئة قناة السويس، وتفقده مركز التدريب البحري والمحاكاه التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

الرئيس السيسي يوجه الشكر للعاملين في قناة السويس

وجه الرئيس السيسي، الشكر إلى العاملين في قناة السويس على الجهد الذي بذلوه من أجل تعويم السفينة الجانحة، " قائلا: "بشكركم على الجهد اللى اتعمل وعلى الدور اللى علمتوه.. وكل الشكر لكم.. منظر محترم يدل على خبرات وقدرات كبيرة.. والأداء كان أكثر من مشرف".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: “مكناش نتمنى ان يحصل حاجة زي كدة ولكن الاقدار بتعمل افعالها..أزمة السفينة الجانحة شاورت على قناة السويس واترسخ في أذهان العالم كله اية هي قناة السويس الي من أهم المرافق العالمية للتجارة..ربة ضارة نافعة”.

تعليق السيسي على تعويم السفينة الجانحة

كتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

وأضاف السيسي :"إنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة، لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون، وسلاما يا بلادي"