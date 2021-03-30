/624967/الرئيس-السيسي-كنت-مطمن-إن-الأمور-هتعدي-على-خير وقناة-السويس-قادرة-وباقية-ومنافسة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أنه كان يتابع السفينة الجانحة فى قناة السويس بشكل كامل، قائلا: "كنت متابع الموضوع مع الفريق أسامة ربيع في توقيتات تستغربوها جدا وكان فيه تواصل الساعة 4 الصبح.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية،" كنت مطمئن أن كل الأمور هتعدى على خير، والأزمة أكدت على حاجة مكنتش أتمنى أنها تحصل، وشاورت وأكدت ونبهت على الدور الكبير والأهمية الكبيرة لواقع بقاله 150 سنة".

واكمل الرئيس السيسى، " قناة السويس ترسخت فى أذهان التجارة العالمية، فى ظل الحديث عن بدائل، موضحا أنه مرفق عالمى، و13 % من حجم التجارة ينقل من عندكم، ولكن رب ضارة نافعة، وقناة السويس قادرة وباقية ومنافسة".

السيسي يشيد بمجهودات المصريين فى تعويم السفينة الجانحة

وكان الرئيس الرئيس السيسي قد أشاد بمجهودات المصريين والعاملين بهيئة قناة السويس، فى تعويم السفينة البنمية الجانحة إيفر جيفن، والتي تسببت فى خروج حركة الملاحة بالقناة عن مسارها الطبيعي، مؤثرة فى مجري الملاحي العالمي بإعتبارها أهم الشرايين الملاحية حول العالم .

السيسي عبر فيسبوك

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

وتابع الرئيس السيسي :"إنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة، لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون، وسلاما يا بلادي"

وتجدر الإشارة إلى ان الشركة المشغلة للسفينة الجانحة في قناة السويس، «إيفر جرين لاين»، أصدرت بيانًا صحفيًا بشأن تعويم سفينتها دون تفريغ حمولتها أو الإضرار بها.

وقالت الشركة في بيانها، يُسعدنا الإعلان عن نجاح إعادة تعويم السفينة إيفر جيفن داخل مجرى قناة السويس في الساعة 15:04 اليوم 29 مارس، وعودة الملاحة بشكل طبيعي بعد مغادرة السفينة لنقطة بمساعدة القاطرات.

وأضاف البيان، أنه سيعاد تمركز السفينة المؤجرة في البحيرات المرة في القناة لإجراء عملية فحص للتأكد من صلاحيتها للإبحار. وستحدد عملية البحث مدى صلاحية السفينة لاستئناف خط سيرها. مؤكدة أنه بمجرد انتهاء عملية الفحص سيتم اتخاذ القرار المتعلق بالترتيبات الخاصة بالحمولة على السفينة.

وأكدت الشركة في بيانها، ممتنون لهيئة قناة السويس وكل الأطراف المعنية على معاونتهم ودعمهم خلال تلك الفترة الصعبة، ونتقدم خالص التقدير لطاقم السفينة على ثباتهم في موقعهم وكذلك إلى خبراء الإنقاذ وفريق التكريك على مدى حرفيتهم وجهودهم المضنية على مدار 6 أيام لتحقيق هذه النتيجة.

وتابعت، ستقوم شركة إيفر جرين بالتنسيق مع الشركة المالكة للسفينة للتعامل مع المسائل اللاحقة وذلك بعد قيامها مع الأطراف الأخرى المعنية باستكمال التحقيقات وصدور تقرير الحادث.