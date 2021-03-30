/624970/تعليق-ناري-من-السيسي-على-أزمة-السفينة-الجانحة

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرد على دعوات البعض لإيجاد بدائل لقناة السويس، قائلًا: "في كلام بيتقال كتير عن بدايل وكلام من ذلك القبيل.. لا ده مرفق عالمي يخدم التجارة الدولية، و12% أو 13% من حركة التجارة العالمية تمر من القناة".

دوت الخليج يرصد تفاصيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تفقد مركز التدريب البحري والمحاكاه التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، في صباح اليوم الثلاثاء بعد إنتهاء أزمة السفينة الجانحة.

أزمة السفينة الجانحة

أكد السيسي، في كلمة له خلال تفقده مركز التدريب البحرى في قناة السويس، أن أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس أكدت أهمية القناة الكبيرة منذ 160 عامًا، موضحًا: "قناة السويس منذ 150 أو 160 سنة ترسخت في وجدان صناعة التجارة العالمية.

مساندة الدول العربية لمصر في أزمة السفينة الجانحة

لفت الرئيس السيسى، إلى أنه هناك ملحوظة هامة حول أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، قائلا: "بتلفت نظرى دائما وتطمنى.. رد فعل الناس فى مصر.. وكل الأشقاء والأصدقاء كانوا داعمين للجهد وعرضوا المساندة بإخلاص ومحبة".

وتابع الرئيس السيسي، قائلًا: "ده أمر مقدر لكل من عرض المساندة من الأشقاء في الخليج أو في المنطقة العربية أو الأصدقاء من جميع أنحاء العالم.. كل التحية والتقدير والاحترام للمساندة في هذا الموقف".

السيسي يوجه الشكر للعاملين في قناة السويس

كان قد كتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

وتابع السيسي :"إنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة، لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون، وسلاما يا بلادي"