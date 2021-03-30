/624972/أبرز-تصريحات-رئيس-هيئة-قناة-السويس-خلال-زيارة-السيسي-للهيئة-اليوم--انفوجراف

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن الدروس المستفادة من تعويم السفية الجانحة هو أهمية تحديث أسطول الكراكات، جاء ذلك خلال كلمته خلال زيارة الرئيس السيسي لهيئة قناة السويس.

أبرز تصريحات رئيس الهيئة:-

- هناك كراكتين جدد أولهما "كراكة مهاب مميش" ستصل الأسبوع المقبل يوم 7 أبريل قادمة من هولندا بأكبر قدرة للتكريك في الشرق الأوسط والأخرى القاطرة "حسين طنطاوي" ستصل في أغسطس القادم - هناك 4 قاطرات تم عملهم في بورسعيد وتم اختبارهم اختبار حقيقي

- هناك 5 قاطرات سيتم عملهم في الصين سيتم بناء 2 في الصين و3 في الترسانات الخاصة بنا - تم الخطيط لزيادة القدرات من حيث قوة الشد لتصبح القاطرات بقوة 250 طن أو 300 طن بدلا من 160 طن لتواكب وتجابهة التغير في بناء السفن والحجم الكبير الموجود ف السفن.

- لأول مرة في العالم يتم تعويم سفينة حاويات عملاقة جانحة تبلغ حمولتها ما يقرب من ربع مليون طن بنجاح كامل دون الحاجة لتفريغ حمولتها والتي كانت ستطلب عدة أسابيع لتفريغها. - من السادسة مساء أمس بدأت القوافل المنتظرة في التحرك وحتى الساعة 8 صباح اليوم أبحرت 113 سفينة من 422 سفينة منتظرة والساعة السابعة اليوم سيكون في 95 سفينة وفي الـ12 سيكون هناك 45 سفينة

- هذه الملحمة البطولية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك الأهمية الاستراتيجية البالغة لقناة السويس.

السيسي يشيد بمجهودات المصريين فى تعويم السفينة الجانحة وكان الرئيس الرئيس السيسي قد أشاد بمجهودات المصريين والعاملين بهيئة قناة السويس، فى تعويم السفينة البنمية الجانحة إيفر جيفن، والتي تسببت فى خروج حركة الملاحة بالقناة عن مسارها الطبيعي، مؤثرة فى مجري الملاحي العالمي بإعتبارها أهم الشرايين الملاحية حول العالم .

السيسي عبر فيسبوك

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

وتابع الرئيس السيسي :"إنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة، لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون، وسلاما يا بلادي"