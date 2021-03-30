أخبار صندوق دوت الخليج اليوم 30/3/2021

آخر أخبار صندوق دوت الخليج، تنظيم القوافل الخيرية المساعدة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وتقديم الدعم لكافة المصريين هى قاعدة أساسية تعمل مؤسسة دوت الخليج على المداومة على تنفيذها، حيث يعد منطلقًا لواقع على الأرض.

صندوق دوت الخليج فى المحافظات

قدم الصندوق خلال الفترة الماضية، قافلة مخصصة لمحافظة بني سويف، والتى ينفذها الصندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، إلى جانب مؤسسة مصر الخير، والتى تهدف إلى تقديم الدعم اللازم إلى المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

صندوق دوت الخليج.. تنظيم قوافل نور الحياة

كما ينظم صندوق دوت الخليج، قوافل "نور الحياة" والتى يتنباها أيضًاا الصندوق، حيث يعمل على إجراء الكشف الطبى على المواطنين، وتحديد مستوى النظر، وتقديم النضارة الطبية لهم، حرصًا من الصندوق على الحفاظ على مستوى الرؤية لدى الكثير من المواطنين.

ومن ضمن المحافظات التى حددها صندوق دوت الخليج، المنوفية والشرقية والمنيا ودمياط، ووفقًا لتصريحات من المدير التنفيذى للصندوق، فإن القافلة الواحدة تستقبل 500 مواطن كما يتم إجراء كشف الرمد، وتحويل الحالا المتطلبة لعمليات المياة.

صندوق دوت الخليج، هو مصدر للعديد من المشاريع المنفذة على الأراضى المصرية، حيث يعد داعمًا أساسيًا للمؤسسات التنفيذية، فهو لا يألوا جهدًا من أجل تحسين الخدمات ورفع كفاءة المنازل والقرى فى المحافظات،كما يقدم القوافل الطبية والعلاجية إلى المواطنين خاصة فى وقت الأزمات، وأيضًا يساعم فى عملية تسريع الحالة الآمنية فى ظل التحديات حيث يستهدف الطبقة المتوسطة والفقيرة.

ساهم صندوق دوت الخليج، فى تجاوز الأزمات مثل تحدى توقف العمل الذى واجه العمال غير المنتظمة فى ظل تفشي فيروس كورونا، كما كان له دورًا بارزًا فى كافة التحديات التى مرت بالدولة المصرية،خاصة عند أزمة السيول التى ضربت العديد من المحافظات، وكان له أثرًا سلبيًا واضحًا على تلك المناطق.

يسعى صندوق دوت الخليج خلال الفترة الحالية إلى تقديم العديد من القوافل الأولى بالرعاية، حيث يوفر المواد الغذائية، بشتى أنواعها، وذلك استعدادُا إلى شهر رمضان الذى يقترب على البدء.

وعلى أولويات الصندوق أيضًا المحافظات الموجودة فى شمال وحنوب الصعيد، كما تم تحديد قواعد البيانات فى العديد من المحافظات، وذلك لاستهداف أكثر من 250 ألف أسرة كمرحلة أولى.