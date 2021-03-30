/624974/السيسي-يوجه-بتوفير-المعدات-والكراكات-الكبيرة-لعدم-تكرار-أزمة-السفينة-الجانحة

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحالة الفرحة والاهتمام العالية من قبل المصريين خلال أزمة السفينة الجانحة وبعد تعويمها، حيث بدت البهجة على نفوس جميع المواطنين.

دوت الخليج يرصد كواليس رد فعل الشعب المصري بعد تعويم السفينة الجانحة، والأساسيات التي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تلك الأزمات وعدم تكرارها مرة أخرى.

السيسي يشير إلى الدروس المستفادة من أزمة السفينة الجانحة

قال الرئيس السيسي: "هم دول المصريين اللى حابين بلدهم وحريصين عليها.. مصر من دول كتير المفروض كان مصيرها مختلف، لكن بوعي وحرص وحب المصريين كانت النتيجة إن عبرنا أزمة كبيرة قوى.. أزمة مصر خلال 8 سنين اللى فاتوا".

وتابع السيسي خلال تفقده مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، قائلًا: "مهم قوى إن الدروس والعبر اللى الموجودة وتتحول إذا كان فيه مستلزمات ومعدات محتاجين تبقا موجودة عندنا بشكل مستمر، احنا لما كان بيتعرض خلال الـ 3 و4 سنين اللى فاتوا الكراكات الكبيرة والقاطرات الكبيرة إنهم يدبروها، كنا بنقول إن ده حاجة في صالح العمل، يتم تدبيرها بغض النظر عن الظروف او التكلفة".

الكراكة مهاب مميش

وأضاف: “الكراكة مهاب مميش واللى قبل منها دى كراكات عملاقة جاية علشان تساهم في قدرة الهيئة ومطالب العمل..كل المطالب اللى احنا محتاجينها علشان يبقا عندنا عناصر في ظل التطور اللى حصل في حركة السفن العملاقة، لو محتاجة معدات تانية على طول فورا نتعاقد ونجيب ومفيش أى مشكلة إن شاء الله".

تعليق السيسي على رد فعل الشعب المصري على أزمة السفينة الجانحة

علق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على رد فعل الشعب المصري ومتابعته لأزمة السفينة الجانحة، قائلا: "كانت حاجة خاصة بيهم كلهم وكانت كأنها ابنهم.. وفى كل أزمة الشعب المصري كانوا يساند بالصمت والدعاء ويتمنى الأمان لقناة السويس والكل يتابع بدون كلام".

واستطرد حديثه قائلًا: “"بمجرد انتهاء الأزمة بفضل الله سبحانه وتعالى.. رد فعل على مواقع التواصل ووسائل الإعلام وفرحتهم الشديدة كان لافت اوى.. كانوا بسطاء ومحبين لبلدهم وحريصين عليها أن تكون في خير وسلام وعلشان كده سبحانه وتعالى يقف معانا.. ورغم الظروف القاسية خلال الفترة الماضية الا أن الشعب المصرى دائما واقف جنب بلده وجنب القيادات.. لازم يستحملوا ويصبروا ولما تنتهى الأزمة بخير يعبروا عن فرحتهم.. وده لافت نظرى من بدرى أوى".