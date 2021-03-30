/624975/المالية-إحالة-شركات-المرحلة-الثانية-الغير-ملتزمة-بالانضمام-لمنظومة-الفاتورة-الإلكترونية-إلى-النيابة

صرح الدكتور محمد معيط، بأنه سيتم إحالة الشركات الغير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، إلى النيابة إعتبارًا من منتصف أبريل القادم ، والتى كان قد صدر لها قرار إلزام بالإنضمام إلى المرحلة الثانية منها ، إعتبارًا من منتصف شهر فبراير الماضى ، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .

دوت الخليج يرصد تفاصيل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، قبل البدء في تنفيذ القرار الصادر من وزارة المالية حيال شركات المرحلة الثانية الغير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وقال " وزير المالية " إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني ، لافتًا إلى أنه كان قد صدر قرارًا رقم (518 ) لسنة 2020 بإلزام عدد 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثانية ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15/2/2021.

طالب وزير المالية، الشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وإجراء التكامل معها ، مشددًا على ضرورة الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .