/624980/أبرز-تصريحات-الرئيس-السيسي-خلال-زيارته-هيئة-قناة-السويس-اليوم--انفوجراف

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بزيارة هيئة قناة السويس، لتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاه التابع للهيئة بالإسماعيلية، والإطلاع على اطلع على ماتم من الأحداث الخاصة بالسفينة الجانحة، والجهود المبذولة لعملية التعويم، والتي تمت بنجاح دون أي خسائر.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قناة السويس قادرة ومنافسة وباقية، لافتًا إلى أن أزمة السفينة الجانحة كانت من شأنها لفت أنظار العالم أجمع إلى القناة التي تعتبر مرفق عالمي للتجارة الدولية.

ويرصد "دوت الخليج" أهم تصريحات الرئيس السيسي خلال زيارته لهيئة قناة السويس اليوم

الرئيس السيسي يوجه الشكر للعاملين في قناة السويس

وجه الرئيس السيسي، الشكر إلى العاملين في قناة السويس على الجهد الذي بذلوه من أجل تعويم السفينة الجانحة، " قائلا: "بشكركم على الجهد اللى اتعمل وعلى الدور اللى علمتوه.. وكل الشكر لكم.. منظر محترم يدل على خبرات وقدرات كبيرة.. والأداء كان أكثر من مشرف".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: “مكناش نتمنى ان يحصل حاجة زي كدة ولكن الاقدار بتعمل افعالها..أزمة السفينة الجانحة شاورت على قناة السويس واترسخ في أذهان العالم كله اية هي قناة السويس الي من أهم المرافق العالمية للتجارة..ربة ضارة نافعة”.

تعليق السيسي على تعويم السفينة الجانحة

كتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".