/624988/السيسي-الدولة-تسابق-الزمن-لتنفيذ-خطط-التطوير-بأيادي-مصرية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية في سباق مع الزمن لتنفيذ خطط التطوير بأيادي مصرية، لافتًا إلى أن هناك العديد من المشاريع التي شارفت على الإنتهاء.

دوت الخليج يكشف خريطة التطوير التي أشر إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الصحفي العالمي، اليوم الثلاثاء، من هيئة قناة السويس بعد التغلب على أزمة السفينة الجانحة.

خطط تطوير مصرية

أوضح الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى، بشأن نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة، أنه سيتم افتتاح مينائين بحريين خلال الشهرين المقبلين، الأول ميناء برنيس مقابل ميناء جدة على البحر الأحمر، فضلا عن تطوير ميناء السخنة وسيتم الانتهاء منه خلال عامين ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر، بالإضافة إلى ميناء شرق بورسعيد، الذى تم افتتاحه من قبل.

كما كشف السيسي عن افتتاح ميناء جرجوب الذى يبعد عن الحدود الليبية 200 كيلو خلال شهر أو شهرين، مشيرا إلى تطوير ميناء دمياط والإسكندرية وأبو قير، لتصبح مجموعة موانئ تعمل بأنظمة ومستويات متقدمة.

وتابع الرئيس: "ميناء أبو قير سيكون من أكبر الموانئ حتى غاطس 22 متر"، والقطار السريع ممكن يتحرك من السخنة إلى العلمين أو الإسكندرية أو جرجوب خلال 3 ساعات بسرعة تصل إلى 250 كيلو.. وربطنا المتوسط بالأحمر بشبكة موانئ وشبكة سكة حديد متقدمة".

وأضافالرئيس عبد الفتاح السيسي: “هناك مناطق عمل على رفع القدرات فيها مثل ميناء العريش، وخلال عامين سوف يتم الانتهاء من هذا المشروع الكبير، وأحداث شمال سيناء كان لها تأثير على الجدول الزمنى للمشروعات هناك ولكن تم الانتهاء منه”.