/624992/هجاوب-على-كل-الأسئلة-الرئيس-السيسي-للصحفيين-معاكم-لحد-ما-تسألوا-إللي-أنتو-عايزينه

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن المد والجزر إن المد والجزر كانا عامل حاسم في نجاح تعويم السفينة الجانحة، مكملا: "كنت بقدر اعرف النتيجة الساعة 5 الصبح من رئيس الهيئة، وقام بطمأنتي بتحريك السفينة، الامر الذى أدي إلى شعوري بالسعادة البالغة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي، "ياريت منحملش الأمور أكثر من اللازم، وإذا تطلب الأمر فيكون التحقيق فى حادث السفينة متروك لهيئة قناة السويس فقط".

وأشار، إلى أن "حدوث أى أزمة في الدولة المصرية يكون لها جانب يؤثر بشكل سيء علي جميع المواطنين، ويأتي ذلك بسبب حبنا لبلدنا وخوفنا عليها"، متابعا أنه قال لرئيس الهيئة "ان سمعة مصر بين يديه ويد كل من يعمل بالقناة".

وأوضح ، "محدش كان حاسس بينا وأول ما حصلت الازمة كل الأنباء اذاعت الخبر وتحدثت عنه، حتى أنه أًصبح الخبر الرئيسي في جميع الأنباء والإذاعات".

كما وجه حديثه للصحفيين "أنا معاكم لحد ما تسألوا اللى انتوا عايزينه وأجاوب علي جميع الأسئلة".

الرئيس السيسي يوجه الشكر للعاملين في قناة السويس

وجه الرئيس السيسي، الشكر إلى العاملين في قناة السويس على الجهد الذي بذلوه من أجل تعويم السفينة الجانحة، " قائلا: "بشكركم على الجهد اللى اتعمل وعلى الدور اللى علمتوه.. وكل الشكر لكم.. منظر محترم يدل على خبرات وقدرات كبيرة.. والأداء كان أكثر من مشرف".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: “مكناش نتمنى ان يحصل حاجة زي كدة ولكن الاقدار بتعمل افعالها..أزمة السفينة الجانحة شاورت على قناة السويس واترسخ في أذهان العالم كله اية هي قناة السويس الي من أهم المرافق العالمية للتجارة..ربة ضارة نافعة”.

تعليق السيسي على تعويم السفينة الجانحة

كتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".