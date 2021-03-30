/624994/السيسي-يكشف-موعد-الإنتهاء-من-ميناء-العريش

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن موعد الانتهاء من ميناء العريش لتكون خلال عامين ونصف، مؤكدًا ان المرحلة الحالية لانشاء الموانىء سوف تصل إلى 2040 تقريبًا، لافتًا إلى أن الأحداث التي شهدتها العريش أثرت على الجدول الزمني للانتهاء من هذه المشروعات.

دوت الخليج يرصد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عالمي، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة.

مشروع القطار الكهربائي

كشف السيسي، خلال مؤتمر عالمي للرد على أسئلة وسائل الإعلام العالمية حول عودة الملاحة في قناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن مشروع القطار الكهربائي، قائلًا: “سوف ننتهي منه خلال عامين فقط.. وهذا المشروع في آي سنة يتم تنفيذه خلال 10 سنوات على الأقل”.

وتابع: “الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن زراعة فدان واحد ضمن مشروع زراعة 2 مليون فدان في الضبعة يحتاج إلى مياهه تأتى من معالجة محطات والحصول عليها من أماكن منخفضة سواء في بحر البقر أو في منطقة الحمام وكذلك تحتاج إلى محطات رفع ومحولات كهرباء ثم معالجة المياه بتكلفة مالية، ثم زراعة الأراضى والتأكد أنها جاهزة ثم تنفيذ البنية الخاصة بها من كهرباء وطرق وشبكة رى”.

زراعة 2 مليون فدان

واستطرد الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى عالمي: "الفدان يتكلف 200 ألف.. وبالتالي زراعة 2 مليون فدان تحتاج إلى 2 مليار جنيه.. الناس تعرف منين ومحدش هيقدر يقول الكلام وعلينا أن نقرأ بتمعن.. الكهرباء تتكلف كده.. شبكة المعالجة تتكلف كده وهكذا".

وتابع الرئيس السيسى: "نزرع 2 مليون فدان لمصر من أجل الشعب المصري.. خلوا الناس تعرف أن البلد كبيرة وقادرة.. مش يبقى الكلام خبر في جورنال كده.. انا شوفت الملفات اللى كانت بتتعمل زمان.. بتقرير يومى رسومات وبيانات دقيقة من المسئولين".

ودعا الرئيس السيسي إلى ضرورة نقل الصورة كاملة للمواطنين قائلا: "علشان تعززوا بلدكم علشان تقولوا للناس ان البلد بتتحرك لقدام تخطيط وتنفيذ.. أرجو إن ننقل الكلام ده للناس علشان الأمل والثقة بالنفس إن المصريين قادرين على تغيير حقيقي لبلادهم".