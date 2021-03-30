/624995/اللي-عايز-يجرب-يجرب-السيسي-محدش-يقدر-ياخد-نقطة-مياه-من-مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر ، واللى عاوز يجرب يجرب، احنا مش بنهدد حد وعمرنا ما هددنا وحوارنا رشيد جدا وصبور جدا، لكن محدش هيقدر ياخد نقطة ميه من مصر وإلا هايبقى في حالة من عدم استقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد".

وأضاف الرئيس خلال المؤتمر الصحفى، بشأن نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة:"محدش يتصور ان يقدر يبقا بعيد عن قدرتنا، عمرى ما اتكلمت كده ومبهددش حد، مية مصر لا مساس بها والمساس بيها خط احمر وهايبقى رد فعلنا في حالة المساس بها امر هايثر على استقرار المنطفقة بالكامل".

السيسي عبر فيسبوك

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

وتابع الرئيس السيسي :"إنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة، لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون، وسلاما يا بلادي"