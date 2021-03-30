/624995/اللي-عايز-يجرب-يجرب-السيسي-محدش-يقدر-ياخد-نقطة-مياه-من-مصر
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر ، واللى عاوز يجرب يجرب، احنا مش بنهدد حد وعمرنا ما هددنا وحوارنا رشيد جدا وصبور جدا، لكن محدش هيقدر ياخد نقطة ميه من مصر وإلا هايبقى في حالة من عدم استقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد".
وأضاف الرئيس خلال المؤتمر الصحفى، بشأن نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة:"محدش يتصور ان يقدر يبقا بعيد عن قدرتنا، عمرى ما اتكلمت كده ومبهددش حد، مية مصر لا مساس بها والمساس بيها خط احمر وهايبقى رد فعلنا في حالة المساس بها امر هايثر على استقرار المنطفقة بالكامل".
السيسي عبر فيسبوك
وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".
وتابع الرئيس السيسي :"إنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة، لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون، وسلاما يا بلادي"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللي عايز يجرب يجرب.. السيسي: محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.