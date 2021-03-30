السيسي يوجه رسالة نارية بشأن سد النهضة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة نارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، قائلًا: "إحنا مش بنتكلم كتير لكن أنا بقول لكل الناس محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر.. واللي عايز يجرب يجرب.. وإحنا مش بنهدد حد".

دوت الخليج يرصد تفاصيل رسالة الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، حول سد النهضة الذي يشغل تفكير العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية.

أزمة سد النهضة

وتابع السيسي خلال زيارته لهيئة قناة السويس: : "المعركة بتاعتنا معركة تفاوض وإحنا كل يوم بنكسب أرض وبنطالب بتفاوض يشكل كسب للجميع.. وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سيكون هناك تحرك إضافي ومفاوضات بشأن السد الإثيوبي ونتمنى أن نصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملئ السد".

كما علق على إمكانية مطالبة مصر بحصول قناة السويس على جائزة نوبل للسلام، بعد انقاذها التجارة العالمية من خلال تعويم السفينة البنمية الجانحة، وإعادة حركة الملاحة، قائلا: "أنا بضم صوتي إلى صوتكم وبتصور أن الحدث اللي تم خلال الايام اللي فاتت أكد أن القناة تستحق الجايزة وهنكون سعداء لو حصل المرفق على هذه الجائزة".

كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية خاصة لهيئة قناة السويس والعاملين بها، على الجهد المبذول الذي كان من شأنه تقليل حجم الخسائر سواء في السفينة أو الأرواح أو السفن العالقة في المدخل الجنوبي أو الشمالي للقناة أو البحيرات.