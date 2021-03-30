/625004/لها-دور-رائد-في-التجارة-العالمية-الرئيس-يؤيد-مقترح-حصول-قناة-السويس-على-جائزة-نوبل

رد الرئيس السيسي على سؤال إقتراح نيل قناة السويس وحصولها على جائزة نوبل فى الاقتصاد، لما قامت به من مجهود كبير ودور رائد في التجارة العالمية ، ظهر خلال أزمة السفينة البنمية الجانحة.

وتابع الرئيس، خلال مؤتمر صحفى: " إذا كنا بنتكلم على هيئة اقتصادية لها تأثير كبير جدا على التجارة العالمية، أتصور أن هذا الحدث اللى تم خلال الستة أيام الماضية أكد إن هذا المرفق العظيم يستحق هذه الجائزة".

رسالة سلام

وأضاف الرئيس السيسي ، على أن مصر تريد إعطاء رسالة من خلال الاعلام من أجل التأكيد على قوة قناة السويس وقدرتها على نقل التجارة العالمية بالنسب العالية، مضيفا أن الأزمة مرت بأقل الخسائر، والمركب مرت بدون تعرض بدنها أو حمولتها لأي أضرار.

السيسي عبر فيسبوك

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

وتابع الرئيس السيسي :"إنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة، لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون، وسلاما يا بلادي"