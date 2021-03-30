/625025/رابط-تسجيل-لقاح-كورونا-لمواجهة-خطر-التقاط-العدوى

تفاقمت العمليات البحثية عن رابط تسجيل لقاح كورونا، وذلك عبر محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل العديد من المواطنين الذين يسعون للتسجيل عبر الموقع لتلقي لقاح كورونا المستجد، بعدما تمكنت الدولة المصرية من توفير أفضل نوعين من اللقاحات المتواجدة حتى الآن .

دوت الخليج يقدم رابط تسجيل لقاح كورونا، بعد زيادة البحث على الرابط حتى يستطيع المتقدمين من أصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم من الدرجات الأولى الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد لمقاومة العدوى المنتشرة.

رابط تسجيل لقاح كورونا

وأطلقت وزارة لصحة والسكان رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقعها الإلكتروني، ولكي يتم عملية التسجيل عليك الضغط عبر الرابط التالي الذي من خلاله تتمكن من حجز دورك لتلقي اللقاح https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home.

كما أوضحت الوزارة، أن توجد طرق أخرى يتمكن المواطن التقدم إلى التسجيل فب لقاح فيروس كورونا المستجد، وهناك خطوط ساخنة للوزارة، إضافة إلى تخصيص وحدة صحية داخل كل مستشفي لاستقبال المواطنين وإدخال بياناتهم ومساعدتهم في عملية التسجيل.

لقاحات فيروس كورونا في مصر

أكدت وزارة الصحة، أن لقاحات كورونا فى مصر آمنه وفعالة، ولا داعي لخوف المواطنين منها، مشيرة إلى أن هناك فرق بين المدة الزمنية بين لقاحي «سينوفارم» و«استرازنيكا»، وهو الفرق بين الجرعة الأولى والثانية، فبينما تصل في اللقاح الأول إلى 21 يومًا، تصل في الثاني إلى 12 أسبوعًان أي ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الأولى.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

أما عن الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا، أكدت الوزارة أن ليس هناك أي داعي للتخوف من تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الأعراض الجانبية تعتبر طبيعية وتحدث بشكل مستمر عند تلقي التطعيمات، والتي تتمثل في ارتفاع بسيط فى درجة الحرارة، أو ألم في موضع التطعيم، أو الغثيان، أو الحُمى، وهذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي الذهاب إلى الطبيب، موضحة أن مصر بصدد استقبال حصتها من لقاح «استرازنيكا» من التحالف الدولى «جافي» بنهاية الشهر الجاري.